Четвертий "топ" за два роки: у Росії раптово помер віцепрезидент нафтової компанії "Лукойл"
У Росії знову раптово помер топменеджер нафтової компанії "Лукойл". Це вже четвертий подібний випадок за останні два роки.
Повідомляється, що з життя пішов віцепрезидент компанії Віталій Робертус. Відповідну інформацію повідомила пресслужба "Лукойл"
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Смерть бізнесмена
У Росії на 54 році життя помер віцепрезидент нафтової компанії "Лукойл" Віталій Робертус. Що стало причиною раптової загибелі одного з топменеджерів пресслужба підприємства не повідомляє.
Віталій Робертус все життя працював виключно на ПАТ "Лукойл" – він провів у компанії 30 років. Додамо, що російська нафтова "Лукойл" перебуває під секторальними санкціями США з січня 2022 року.
Віталій Робертус раптово помер 13 березня / російські ЗМІ
Також варто наголосити, що це вже не перша за рахунком раптова смерть у ПАТ "Лукойл" – до Робертуса у Росії загинуло ще троє посадовців цього підприємства. А раптові смерті посадовців різних нафтокомпаній стали вже регулярними.
Смерті членів "Лукойл"
- 1 вересня 2022 року загинув голова ради директорів нафтової компанії "Лукойл" Равіль Маганов. Його знайшли мертвим на території московської лікарні. Бізнесмен випав з вікна, однак офіційно в компанії заявили, що він пішов з життя "від важкої хвороби".
- 8 травня 2022 року помер колишній топменеджер "Лукойлу" Олександр Субботін. Його тіло виявили на околицях Москви. За даними російських ЗМІ, його тіло виявили в підвалі будинку шамана. Офіційна причина смерті – гостра серцева недостатність.
- 24 жовтня 2023 року пішов з життя голова ради директорів "Лукойлу" Володимир Некрасов. Цього разу росіяни оперативно повідомили причину смерті. Як і у Субботіна причина – гостра серцева недостатність. Зазначимо, що Некрасов працював у нафтогазовій сфері понад 50 років.