Від судової охорони – до війська: у боях на сході поліг 21-річний захисник із Тернополя

У боях за Україну загинув доброволець із Тернополя Віталій Шаварин. Молодий воїн, який раніше працював у Службі судової охорони, напередодні Різдва добровільно став до лав Сил оборони.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на територіальне управління Служби судової охорони Тернопільщини. Віталій Шаварин народився та виріс у Тернополі.

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Шлях від судового охоронця до захисника України

У 2018 році він закінчив місцеву школу №21, яка зараз є мистецьким ліцеєм. Після навчання долучився до Служби судової охорони, де обіймав посаду контролера.

Попри стабільну роботу, молодий чоловік не зміг залишитися осторонь, коли Україна продовжувала боротися з російською агресією. У грудні 2024 року, напередодні Різдва, Віталій добровільно приєднався до одного з підрозділів Сил оборони. Він обрав службу у десантно-штурмових військах – елітному підрозділі, який виконує найскладніші бойові завдання.

Колеги згадують Віталія як відповідального, серйозного та сильного співробітника. У день, коли він змінив форму судового охоронця на військовий однострій, начальник Служби судової охорони Едуард Кольцов побажав йому успіхів і вручив американський бронежилет, висловивши сподівання, що він вбереже його від ворожих куль.

Віталій – серйозний, відповідальний, сильний і надійний. Він зробив свій вибір свідомо – захищати Україну. Ми молилися за нього, підтримували, чекали на його повернення,

– розповіли в територіальному управлінні Служби судової охорони Тернопільщини.

Усього через три місяці після мобілізації Віталій Шаварин загинув. Трагічна звістка надійшла 19 березня – молодий воїн віддав своє життя в боях на східному напрямку.

21-річний юнак віддав своє життя за мирне небо, за українських дітей, за незалежність України. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Пам'ятаємо! Не пробачимо! Переможемо!

– повідомили у Службі судової охорони.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українських захисників. Вічна пам'ять і слава Героям!

Нагадаємо, захищаючи Україну загинули воїни з Тернопільської області: Володимир Серкізевич і Тарас Януш.