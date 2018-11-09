Віталій Кличко підтримав Усика перед боєм з Белью

Мер Києва, "вічний" чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко побажав успіху абсолютному чемпіону світу у першій важкій вазі Олександру Усику (15-0, 11 КО) у поєдинку з Тоні Белью (30-2-1, 20 КО).

Про це Кличко-старший написав на своїй сторінці у Facebook.

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Завтра Олександр Усик захищатиме чемпіонські пояси у Манчестері у поєдинку з Тоні Беллью. Бій буде непростий. Із сильним суперником, на батьківщині суперника. Беллью підтримуватимуть багато прихильників. Але я знаю, чимало українців збираються завтра у Британії вболівати за Олександра. І ще більше фанів дивитимуться трансляцію. Тримаємо кулаки! Віримо, що Усик зробить все, щоб піднявся завтра в ринзі переможний український прапор. Успіху тобі, Сашко,

– написав він.

Нагадаємо, що бій Усик – Белью відбудеться 10 листопада в Манчестері. На кону поєдинку стоятимуть всі пояси українця.

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