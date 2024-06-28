Житель Сумщини хотів захищати село, а потрапив під суд за виготовлення зброї: реакція омбудсмана

На Сумщині судять чоловіка, який на початку повномасштабного вторгнення виготовляв зброю для захисту свого села від росіян. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на цю справу.

Лубінець заявив, що візьме цю справу на особистий контроль. Він обіцяє вжити всіх належних заходів для захисту прав чоловіка.

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Чоловік виготовляв зброю з метою самозахисту

На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Віталій Куколя готувався до можливого вторгнення Росії у регіон.

"Із медіа мені стало відомо, що на Сумщині судять чоловіка, який на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну готувався до можливого вторгнення окупаційних військ", – написав омбудсман.

У сюжеті "Суспільне Суми" йдеться про те, що Віталія Куколя судять за виготовлення зброї з метою самозахисту.

Тоді вся Україна виготовляла "коктейлі Молотова", а нині чоловік постав перед судом за прагнення захистити себе та односельчан,

– написав Лубінець.

У своїй заяві він нагадав про статтю 17 Конституції України та зауважив, що "чоловік сумлінно виконував свій обов'язок, а опинився на лаві підсудних".

. У статті 17 Конституції України йдеться про те, що захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу.

"Беру цю справу на особистий контроль та буду вживати всіх належних заходів для захисту прав людини, адже здоровий глузд та справедливість мають перемогти", – запевнив Дмитро Лубінець.