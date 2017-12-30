Віталію Козловському розбили вікно в автомобілі: фото

Український співак Віталій Козловський поскаржився в Instagram на хуліганів, які пошкодили його автомобіль та розбили вікно.

Артист опублікував в Instagram фото машини з розбитим вікном. Він також зазначив, що в салоні нічого не було, тож хуліганти нічого не вкрали.

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"Популярна тема з розбиванням скла трапилася і з моїм авто. Дякую *** за те, що хоч маленьке віконце розбили, а не сусіднє, те, що побільше! На щастя, в салоні нічого не було і *** крім шкоди, завданої мені, для себе нічого не знайшли", – йдеться в повідомленні.