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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Віталію Козловському розбили вікно в автомобілі: фото

14:55, сьогодні 2892
Віталій Козловський
Віталій Козловський / Фото з Instagram

Український співак Віталій Козловський поскаржився в Instagram на хуліганів, які пошкодили його автомобіль та розбили вікно.

Артист опублікував в Instagram фото машини з розбитим вікном. Він також зазначив, що в салоні нічого не було, тож хуліганти нічого не вкрали.

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"Популярна тема з розбиванням скла трапилася і з моїм авто. Дякую *** за те, що хоч маленьке віконце розбили, а не сусіднє, те, що побільше! На щастя, в салоні нічого не було і *** крім шкоди, завданої мені, для себе нічого не знайшли", – йдеться в повідомленні.

Теги: LifeStyle Кримінальні новини Новини культури Музика
Джерело: 24 Канал
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