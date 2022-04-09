Вітаю у Києві, друже, – Зеленський розповів про зустріч із Джонсоном
У суботу 9 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон особисто завітав до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Зеленський назвав Джонсона другом. Він зауважив, що прем'єр Британії один з тих лідерів, які найбільше підтримують Україну у війні, яку розв'язала Росія.
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Президент України опублікував декілька фотографій з Банкової та подякував Борису Джонсону за підтримку.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон – один із найбільш принципових противників російського вторгнення, лідер щодо санкційного тиску на Росію та оборонної підтримки України. Вітаю у Києві, друже!,
– написав Зеленський.
Зустріч Зеленського з Джонсоном 9 квітня: фото Офіс Президента
Зауважимо, що Борис Джонсон ще у березні планував особисто приїхати до Києва, аби показати свою підтримку Україні.
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