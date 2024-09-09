У двох областях сьогодні прогнозують шквальний вітер: де вируватиме негода
У двох регіонах України 9 вересня вируватиме потужний вітер. Негода накриє одну з областей Заходу та Сходу України.
Синоптики 9 вересня оголосили у двох областях про 1 рівень небезпечності, тобто жовтий. До речі, подекуди 9 – 11 вересня дощитиме.
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Де українцям чекати потужного вітру
Харківський та Львівський регіональні центри з гідрометеорології повідомили про потужні пориви вітру в областях.
Вдень в Північно-Східній частині (Харківської – 24 Канал) області та по місту очікуються пориви східного вітру, 15 – 20 метрів за секунду,
– попередили синоптики.
Також сильний вітер вируватиме у Львівській області та у Львові. Зокрема, прогнозують:
- на Львівщині – вдень 9 вересня місцями пориви південно-східного вітру 15 – 20 метрів за секунду;
- у Львові – вдень 9 вересня пориви південно-східного вітру 15 – 20 метрів за секунду.
До речі, 1 рівень небезпеки, тобто жовтий, оголошують тоді, коли явище погоди, яке за кількісними показниками, тривалістю та територією розповсюдження створює певні незручності для населення та функціонування господарського комплексу країни.
Загалом погода в Україні 9 вересня буде теплою, з мінливою хмарністю. Подекуди прогнозують короткочасний дощ та грозу. Детальніше про погоду в Україні в понеділок, 9 вересня, читайте за посиланням.