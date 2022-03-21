Витік аміаку у Сумах: що відомо про стан мирних жителів
Рятувальники ДСНС швидко ліквідували витік аміаку на "Сумихімпромі", який стався внаслідок прицільного обстрілу росіянами.
Рятувальники використали дієву технологію ліквідації, яка насправді досить проста – поливання водою. Вода добре поглинає аміак та осаджується на землю. Про це під час єдиного телемарафону розповів голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
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Напрямок вітру був у бік Верхньосироватської громади. Найбільша зона ураження – село Новоселиця. Але якби вітер йшов у напрямку обласного центру, наслідки могли б бути катастрофічними.
Місцева влада стежить за ситуацією: що відомо про стан жителів Сумщини
Наразі немає інформації про випадки отруєння аміаком серед місцевого населення.
Наразі інформації про отруєння немає, ми працюємо з головами навколишніх громад, моніторимо ситуацію серед місцевих мешканців з тим, щоб якщо є люди, які постраждали від отруєння аміаком, щоб їм була надана перша медична допомога,
– розповів Живицький.
Про всяк випадок у Сумській ОДА опублікували інформацію що робити у разі викиду аміаку, як запобігти отруєнню та яким чином провести детоксикацію організму. Це елементарні прості правила, які можуть врятувати здоров'я та життя людей.
Перша допомога при отруєнні аміаком:
- Виведіть постраждалого на свіже повітря;
- Дайте людині теплого молока з харчовою содою;
- Одягніть ватно-марлеву пов'язку, змочену водою, краще 5% розчину оцтової або лимонної кислоти;
- При потраплянні в очі – промийте водою або протріть вазеліновою або оливковою олією;
- При ураженні шкіри – обмийте чистою водою, зробіть примочки з 5% розчину оцтової або лимонної кислоти.
Перша допомога при отруєнні аміаком / Інфографіка 24 каналу / Джерело МОЗ