"Витік" секретних документів Пентагона: Фейгін про те, чи вплине це на контрнаступ ЗСУ
Витік секретної інформації Пентагону сьогодні використовується російською стороною для маніпуляції даними. Водночас він не завадить українській армії у контрнаступі.
Про це 24 Каналу заявив російський правозахисник Марк Фейгін. Він додав, що велика частина опублікованої інформації тією чи іншою мірою фігурувала у публічному медіапросторі, а тому не несе серйозної шкоди.
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Контрнаступ не відвернути
Фейгін зазначив, що публікація цих даних не може зупинити контрнаступ України. Навіть спираючись на цю інформацію, ЗСУ завершують підготовку резерву до кінця місяця, а тому залишається мало часу, щоб росіяни спробували якось відвернути контрнаступ. Найважливіше те, що росіяни не знають і не мають дізнатись про час та місце основного удару.
"Кінцевого висновку про те, хто стоїть за витоком і про те, кому цікаво спотворювати оприлюднені дані, поки не має. Схоже, що принаймні до фейку про кількість втрат точно причетні російські спецслужби. Це було цифрове втручання у першоджерело, щоб змінити ситуацію зі співвідношенням загиблих між сторонами", – зазначив російський правозахисник.
Марк Фейгін про те, хто стоїть за "витоком" секретної інформації: дивитись відео
Ті, хто це зробив, намагались замести сліди
Фейгін розповів, що платформа Discord була обрана для "витоку" не просто так. Ще у 2000-х роках була інформація, що терористи, готуючись до терактів, спілкувались на геймерських платформах. Це дозволяє максимально замести сліди, щоб неможливо було ідентифікувати автора.
Цікаво також й те, як інформація стала публічною. Не просто з’явилась у Discord, а як стала відомою на широкий загал. Не можна сподіватись лише на те, що інформація пошириться сама собою,
– зазначив він.
Фейгін також висловив припущення, що частина інформації, яка стосувалась шпигунства США за керівництвом України та інших держав, спрямована на те, щоб підірвати довіру між союзниками.
"Витік" інформації з Пентагону: головне
- У американському оборонному відомстві 7 квітня розпочали розслідування за фактом появи частини секретної інформації у соціальних мережах. У Пентагоні не коментують легітимність документів.
- За даними американських ЗМІ, Україні довелось внести зміни свої плани у війні проти Росії. "Витік" демонстрував вразливості української ППО та недоліки в постачаннях озброєння.
- Також опубліковані документи свідчать про те, наскільки глибоко США проникли в російські служби безпеки та розвідки. Це водночас може нашкодити агентам американських спецслужб.