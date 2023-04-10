Доведеного факту я не знайшов, – політтехнолог про "прослуховування" Зеленського

У секретних документах Пентагону, які нещодавно "витекли" в мережу, знайшли інформація про те, що США нібито шпигують за українським президентом. Водночас ця інформація немає підтвердження з інших джерел.

Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він додав, військово-політичне керівництво України на постійному контакті з урядом США.

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За словами Тизенгаузена, президент Володимир Зеленський дійсно міг обговорювати плани української армії по завдаванню ударів по російським військам. Водночас це не означає, що інформація про це у "злитих" документах Пентагону була отримана шляхом прослухування глави держави.

Борис Тизенгаузен про "витік" інформації Пентагону: дивитись відео

"Сама тема звісно могла обговорюватись, адже ми постійно публічно просимо далекобійні ракети. Тому я б не робив поспішних висновків. Очевидно, що США хочуть мати повну картину, але для цього їм достатньо спілкуватись з нашим політичним керівництвом", – наголосив політтехнолог.

"Витік" секретних даних Пентагону: основне