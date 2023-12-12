В США показали звіт про розслідування щодо витоку даних Пентагону

У США оприлюднили звіт щодо витоку даних Пентагону, який стався кілька місяців тому. Згідно зі звітом, причиною витоку даних Міністерства оборони США залишаються передбачувані дії Джека Тейшейри.

З'явився звіт про результати розслідування у справі про несанкціоноване розкриття нацгвардійцем Джеком Тейшейрою секретної інформації Пентагону. Стало відомо, що люди з підрозділу Тейшейри не вжили належних заходів після того, які дізнались про його незаконні дії.

Дивіться також Байден застосовує всі важелі тиску на Конгрес: що означає запрошення Зеленського до США

Службовців притягнули до відповідальності

З'ясувалося, що керівництво 102-го розвідувального крила Розвідуправління ПС Нацгвардії США не виявляло достатньо пильності під час перевірки поведінки всіх осіб, які перебувають під їх командуванням. Там не приділили належної уваги безпеці місії та не вжили заходів для повного та ефективного виконання обов'язків за програмою безпеки.

У результаті 15 військовослужбовців ПС Нацгвардії США притягнули до дисциплінарної відповідальності. Командира 102-го розвідувального крила полковника Шона Райлі зняли з посади, п одному з його заступників оголосили догану.

Крім цього, повідомили, що заходи безпеки посилили.

Тейшейру судили