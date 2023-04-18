Витік документів США: генсек ООН Гутерреш злився на Зеленського, – WP

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш був невдоволений тим, що був змушений брати участь у церемонії нагородження захисниць України під час візиту до Києва 8 березня. Окрім того, він злився, що йому доведеться перенести довгу дорогу в Україну.

Про це свідчать записи у 4 секретних документах, які раніше злили у соцмережу. Згідно з цими даними, США прослуховували розмови генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з іншими офіційними особами ООН.

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Чому Гутерреш злився на президента України

Злиті документи описують декілька причин, чому генсек ООН злився на Володимира Зеленського. По-перше, Гутерреш буцімто був "невдоволений" ідеєю візиту до Києва як такою.

Цьому передували декілька офіційних подорожей до інших країн – Африканський саміт в Ефіопії, потім генсек ООН відправився до Нью-Йорку, а звідти до Швейцарії, Іраку та Катарі. Аби приїхати до України з офіційним візитом, Гутеррешу довелося подолати довгий шлях, оскільки він подорожував не приватним літаком, а комерційними рейсами.

Інший злитий документ описує другу причину, чому Гутерреш почав злитися на Зеленського. Згідно з цими даними, після особистої зустрічі з президентом України 8 березня та спільної пресконференції, генеральний секретар ООН почав скаржитися своєму речнику

Гутерреш буцімто повідомив своєму прессекретарю Стефану Дюжарріку, що "сильно роздратований" несподіваною церемонією нагородження на честь Міжнародного дня боротьби за права жінок, на якій був присутній. За його словами, Володимир Зеленський не попередив про проведення заходу й вручення медалей. Світлини з церемонії нагородження нібито опублікували також без згоди Гутерреша, а генсек ООН буцімто "вітає військовослужбовиць однієї зі сторін російсько-української війни".

Варто зазначити, що генсек ООН неодноразово засуджував повномасштабну війну Росії проти України, а під час пресконференції в Києві заявив, що суверенітет і територіальна цілісність України мають зберігатись у її міжнародно визнаних кордонах. Проте у злитих документах сказано, що Гутерреш буцімто "намагався в цей час не посміхатися".

Ба більше, Гутерреш нібито заявив, що приїхав в Україну, щоб допомогти, проте українська сторона "робить усе, щоб нас ліквідувати".

Згодом прессекретар генсека ООН заявив журналістам WP, що Гутерреш "справді був неприємно здивований тим, що церемонію нагородження додали без консультації наприкінці його дуже продуктивної зустрічі в Києві з українськими лідерами". Також він різко спростував використання терміну "ліквідувати".

Генсек ООН відреагував на страту українського полоненого

Генсек ООН Антоніу Гутерреш нажаханий після того, як побачив кадри страти українського полоненого. Він заявив, що необхідно притягнути до відповідальності усіх причетних до скоєння злочину.

Прессекретар Гутерреша Стефан Дюжаррік заявив, що, на жаль, такі випадки страт українських полонених не поодинокі. Окрім того, Моніторингова місія ООН з прав людини "шокована цим особливо жахливим відео", на якому видно розправу над українським військовим.