У Техасі стався витік на хімзаводі: понад 30 постраждалих, є загиблі

На хімічному заводі в американському штаті Техас, неподалік від Х'юстона, 28 липня стався викид суміші, що містить оцтову кислоту. Внаслідок аварії постраждали щонайменше 30 людей, а ще двоє загинули.

Компанія LyondellBasell, якій належить завод, повідомила, що всього в атмосферу потрапили понад 100 тисяч фунтів суміші. А це понад 45 тисяч кілограмів.

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Детальніше про викид

Місцева влада вже офіційно підтвердила смерть двох людей.

Крім того, після витоку в лікарню доставили 30 людей. Їм надали необхідну медичну допомогу й провели обстеження. З них 26 постраждалих майже одразу ж відпустили.

Наша група реагування на інциденти спрацювала раптово й витік майже одразу зупинили,

– повідомили в компанії LyondellBasell.

Чим небезпечна ця речовина

Оцтову кислоту використовують у різних промислових цілях. Також її часто розбавляють водою, щоб отримати білий оцет.

За даними Національної медичної бібліотеки США, вплив нерозбавленої оцтової кислоти може спричинити серйозні опіки й пошкодження очей.

Ми дуже шкодуємо через те, що сталося. Ми візьмемо з цієї ситуації урок, щоб запобігти повторенню таких інцидентів,

– резюмували в компанії.

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