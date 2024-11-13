Суд виніс вирок Джеку Тейшейрі, який відповідальний за витік інформації з Пентагону про війну

Суд виніс вирок військовослужбовцю нацгвардії США Джеку Тейшейрі, якого звинувачують у витоці секретної військової інформації Петагону. Його засудили до 15 років ув'язнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Зазначається, що прокурори назвали дії Тейшери "одним з найбільш значних і непрямих порушень" закону США про боротьбу зі шпигунством.

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Джек Тейшейра отримав 15 років в'язниці

22-річний Джек Тейшейра залі суду визнав свою провину та перепросив за шкоду, завдану його діями.

Я прошу вибачення за всю шкоду, яку я приніс і якої заподіяв,

– сказав він під час слухання справи.

За словами судді, попри тривале навчання щодо поводження з секретними документами й попередження про покарання за їх розголошення, Тейшейра розмістив в мережі, на сервісі Discord, сотні документів протягом року.

Зазначається, що військовий, який перебуває під вартою з моменту арешту у квітні 2023 року, визнав себе винним за шістьма пунктами звинувачення в умисному зберіганні та передачі секретної інформації, пов'язаної з національною обороною.

Адвокати Тейшейри просили суддю про 11 років ув'язнення. Вони переконували, що Тейшейра має розлад аутичного спектра й був соціально ізольований протягом життя, тож він не прагнув завдати шкоди США, а лише хотів інформувати інтернет-друзів про події у світі.