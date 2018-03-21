Витік: стала відома ціна смартфону OnePlus 6

З китайських джерел стався витік інформації щодо ціни флагманського смартфону OnePlus6.

Інформація з CNMO.

Сьогодні на китайському сайті cnmo.com з'явилось фото екрану з презентації топового смартфону OnePlus 6.

Читайте також: флагман від Xiaomi очолив рейтинг TOP-10 найпопулярніших смартфонів тижня



Фото з презентації One Plus 6

На фото видно основні характеристики флагману і, головне, його ціну – 749 доларів США (приблизно 19 700 гривень). Для порівняння, його попередник OnePlus 5T з максимальними характеристиками коштує 550 доларів (в Україні від 15 200 до 17 000 гривень).



Ймовірний дизайн смартфону OnePlus 6

Смартфон буде мати процесор Snapdragon 845, 8гб оперативної пам'яті, 256гб флеш-пам'яті, екран 6,2 дюйми і роздільною здатністю 2280х1080 пікселів при співвідношенні сторін 19:9, подвійну камеру на 12+20мп, а також швидкісну зарядку Dash Charge.