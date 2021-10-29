Витіснити російську музику: в Українському культурному фонді може з'явитися унікальна програма

Підкомітет музичних індустрій має намір вдосконалювати низку творчих законопроєктів. Зокрема це робитимуть задля того, аби пропагандувати українських виконавців замість російських.

Підкомітет має намір ініціювати створення програми для підтримки української музики. Про це в ефірі 24 каналу розповів "слуга народу" та очільник органу Олександр Санченко.

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Санченко: Треба боротися за перегляди

За його словами, є питання до YouTube. Адже молодь, яка його дивиться, часто у трендах потрапляє саме на російськомовний контент, зокрема музичний.

У підкомітету є ініціатива, щоб в УКФ (Український культурний фонд – 24 канал) з'явилася окрема програма для підтримки української музики,

– наголосив Санченко.

Він вважає, що треба боротися за перегляди. "Ми як законотворці можемо ініціювати, щоб з'являлися у відповідних інституціях відповідні програми", – сказав "слуга".

Я бачу такий шлях, щоб українська молодь слухала більше української музики. В нас є прекрасна і реп-сцена і рок-сцена, і популярна музика, яка, я впевнений, може витіснити (російську – 24 канал). Олександр Санченко Очільник підкомітету музичних індустрій

"На жаль, який би закон ми не ухвалили, ми не можемо перекрити ютуб для молоді, яка його слухає", – додав Санченко.

Український контент в ютубі: що треба знати

Український контент на ютубі та інших сервісах Google модерують із російських офісів. Бо, на жаль, у нашій державі немає представництва цієї компанії.

Наприкінці серпня міністр цифрової інформації Михайло Федоров зустрічався із віцепрезидентом Google Караном Бхатія.

Під час розмови представники країн обговорили підбір та рекомендації контенту для головної сторінки українського ютубу.

Український культурний фонд – це установа, яку створили, аби підтримувати та розвивати національну культуру та мистецтво в державі. Діяльність фонду координує Міністерство культури.

Санченко розповів про плани підкомітету музичних індустрій: дивіться відео