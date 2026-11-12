Після переговорів у Росії: Віткофф і Кушнер почали зустріч із Зеленським у Дубліні

Представники переговорної команди США Стів Віткофф і Джаред Кушнер 12 листопада прибули до Дубліна після візиту до Росії. В Ірландії у них була запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин.

Що відомо про зустріч Зеленського з американцями

Приїзд представників американської сторони до ірландської столиці відбувся одразу після завершення їхньої зустрічі з російською стороною.

Представники американської переговорної команди Стів Віткофф і Джаред Кушнер проводять прямі консультації з українським лідером на тлі дипломатичних переговорів щодо війни.

Переговори стартували незадовго близько 23:00 за київським часом.

Зустріч відбувається на аеродромі Кейсмент у Балдоннелі, що на захід від Дубліна. Окрім Зеленського, до перемовин долучився й Рустем Умєров.

Вступних заяв для медіа не було, журналістам дозволили зняти лише рукостискання. Представники європейських країн у зустрічі не беруть участі.

Початок зустрічі Зеленського, Віткоффа та Кушнера: дивіться відео

Раніше цього дня Володимир Путін провів зустріч з американськими посланцями в Кремлі. За її результатами Джаред Кушнер оголосив про нові перемовини України, Росії та США, які пройдуть уже наступного тижня за участю європейських представників.

Окрім того, у Кремлі також анонсували зустріч Путіна та Трампа. Президенти планують провести переговори під час саміту АТЕС у Китаї 18 – 19 листопада.