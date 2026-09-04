Віткофф і Кушнер відвідають Москву та Київ: Зеленський розповів про підготовку

Володимир Зеленський підтвердив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер найближчими днями відвідають Росію та Україну. Американські представники спершу проведуть переговори в Москві, а вже в неділю, 6 вересня, мають прибути до Києва.

Про це президент України повідомив у вечірньому зверненні.

Що відомо про візит американських переговірників?

За словами президента, графік поїздки американських представників уже фактично визначений.

Сьогодні вже чітко визначено, що американські представники будуть найближчими днями в Україні та будуть в Росії. Деталі є від команди Президента Америки. Ми обговорили сьогодні, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву і в неділю відвідають Київ,

– повідомив Зеленський.

Україна вже розпочала підготовку до зустрічі з американською стороною. Зокрема, відбулася нарада за участю широкої дипломатичної команди, яка відповідає за взаємодію зі Сполученими Штатами.

Окремо Зеленський звернув увагу на логістичну складову майбутнього візиту. Україна, як і під час попередніх дипломатичних поїздок американських представників, готова забезпечити необхідні умови для їхнього безпечного переміщення.

І так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємось саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які повʼязані з цим американським візитом,

– заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Київ зацікавлений не просто у проведенні чергової дипломатичної зустрічі, а в предметному обговоренні можливих шляхів завершення війни.

Українська сторона планує максимально змістовно підготуватися до переговорів із представниками Вашингтона. Водночас Зеленський зауважив, що багато залежатиме від того, з якими пропозиціями приїдуть Віткофф і Кушнер та яку позицію вони почують у Москві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про підготовку до нового етапу дипломатичних зусиль для припинення російської агресії. За його словами, найближчим часом у мирному процесі може з’явитися нова динаміка.

Активна фаза політико-дипломатичної роботи може відновитися одразу в кількох столицях світу. Водночас він наголосив на важливості участі Сполучених Штатів у цьому процесі. За словами глави МЗС, контакти України з американською переговорною групою залишаються регулярними та системними.

Сибіга закликав стежити за новинами, натякнувши на можливі важливі події у переговорному процесі.