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4 вересня, 19:16
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Віткофф і Кушнер відвідають Москву та Київ: Зеленський розповів про підготовку

Вероніка Соцкова, Діана Подзігун

Володимир Зеленський підтвердив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер найближчими днями відвідають Росію та Україну. Американські представники спершу проведуть переговори в Москві, а вже в неділю, 6 вересня, мають прибути до Києва.

Про це президент України повідомив у вечірньому зверненні.

Що відомо про візит американських переговірників? 

За словами президента, графік поїздки американських представників уже фактично визначений.

Сьогодні вже чітко визначено, що американські представники будуть найближчими днями в Україні та будуть в Росії. Деталі є від команди Президента Америки. Ми обговорили сьогодні, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву і в неділю відвідають Київ, 
– повідомив Зеленський.

Україна вже розпочала підготовку до зустрічі з американською стороною. Зокрема, відбулася нарада за участю широкої дипломатичної команди, яка відповідає за взаємодію зі Сполученими Штатами.

Окремо Зеленський звернув увагу на логістичну складову майбутнього візиту. Україна, як і під час попередніх дипломатичних поїздок американських представників, готова забезпечити необхідні умови для їхнього безпечного переміщення.

І так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути. Ми піклуємось саме про них, а не про Росію. З нашого боку повітряних ударів не буде, ну і Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які повʼязані з цим американським візитом, 
– заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що Київ зацікавлений не просто у проведенні чергової дипломатичної зустрічі, а в предметному обговоренні можливих шляхів завершення війни.

Українська сторона планує максимально змістовно підготуватися до переговорів із представниками Вашингтона. Водночас Зеленський зауважив, що багато залежатиме від того, з якими пропозиціями приїдуть Віткофф і Кушнер та яку позицію вони почують у Москві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про підготовку до нового етапу дипломатичних зусиль для припинення російської агресії. За його словами, найближчим часом у мирному процесі може з’явитися нова динаміка.

Активна фаза політико-дипломатичної роботи може відновитися одразу в кількох столицях світу. Водночас він наголосив на важливості участі Сполучених Штатів у цьому процесі. За словами глави МЗС, контакти України з американською переговорною групою залишаються регулярними та системними.

Сибіга закликав стежити за новинами, натякнувши на можливі важливі події у переговорному процесі.

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