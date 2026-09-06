Віткофф і Кушнер вперше прибули до України

6 вересня спецпредставники Трампа прибули до України. Це їхній перший подібний візит в країну, який раніше постійно відкладався.

Про прибуття Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до України повідомляє The Kyiv Independent із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.

Що відомо про візит Віткоффа і Кушнера до України?

У мережі вже з'явилися кадри, на яких кортеж з американською делегацією рухається вулицями Києва.

За даними ЗМІ, американці прибули до Києва потягом. Їх особисто зустріли члени української переговорної групи. Серед них – керівник Офісу Кирило Буданов, голова СЗР Рустем Умєров, голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія та перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця.

Прибуття Віткоффа і Кушнера до Києва: дивіться відео

Вітаємо в Києві представників Президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Продовжуємо тісну координацію щодо подальших кроків для припинення війни,

– написав Умєров.

Хто зустрів Віткоффа і Кушнера на вокзалі у Києві: дивіться відео

Візит посланців Трампа до України відбувся лише через день після того, як у Москві вони провели понад три години переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Обидві сторони назвали зустріч "предметною".

Про приїзд представників США до Києва було відомо ще раніше. Напередодні президент Зеленський заявив, що план дипломатичних заходів за участі американських переговорників вже затверджено. Також він повідомив, що Україна та Росія домовилися не обстрілювати столиці одна одної з 5 по 7 вересня.

Безпосередньо перед зустріччю з представниками Трампа Зеленський провів нараду з українською переговорною групою. Глава держави підкреслив, що Україна підготувала мирні пропозиції.