Віткофф говорив, що у Стамбулі говоритимуть про ЗАЕС: що каже Зеленський про це

Під час пресконференції перед поїздкою Зеленського у Стамбул президента попросили прокоментувати заяви Стіва Віткоффа щодо окупованих територій тощо. Президент відповів: слід подивитися на дати інтерв'ю Віткоффа, бо ці заяви лунали значно раніше.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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Що сказав Зеленський про заяви Віткоффа

Нагадаємо, Стів Віткофф назвав каменем спотикання під час переговорів питання ЗАЕС і окупованих територій.

Я ці сигнали багато разів бачив, у різному форматі – і від розвідок, і від різних перемовників. Мені здається, це передусім сигнали Росії. На мою думку, ідеологічно це дуже на них схоже – ніби піти на якийсь компроміс, але насправді не піти,

– сказав президент.

Зеленський наголосив: ЗАЕС – дуже складний об'єкт і працювати з нею може лише Україна. Проте потрібен час на відновлення, тож станція почне працювати за 2 – 2,5 року, коли повернеться під контроль Києва.

Без нас вона працювати ні на кого не буде,

– поставив крапку лідер держави.

У будь-якому випадку потрібно спершу домовитися про припинення вогню, а вже потім вести мову про ЗАЕС тощо.

До слова, Стів Віткофф буде у Туреччині разом із Кітом Келлогом.