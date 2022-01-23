Витоку даних з Дії під час кібератаки на урядові сайти не було, – кіберполіція

Після масштабної кібератаки на урядові сайти України поширювалась інформація про те, що тоді міг трапитися витік даних з Дії. У кіберполіції переконують, що такого не було.

Інформацію про витік у кіберполіції називають одним із елементів гібридної війни проти України. Цю заяву називають фейком.

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Заява про витік даних – спроба деескалації

Кіберполіція спростувала інформацію про "злив" даних українців. Таку інформацію розмістив один з користувачів мережі на форумі. Він пропонував нібито купити дані українців.

Правоохоронці переконані, така інформація спрямована на дестабілізацію ситуації в Україні. У кіберполіції заспокоїли українців та наголосили, що злам Дії та витік даних – фейк.

Інформація щодо можливого витоку даних із порталу "Дія" почала поширюватися після того, як у мережі Інтернет користувач на одному з форумів опублікував оголошення про продаж бази даних. Появу такого оголошення одразу почали пов'язувати з кібератакою на державні вебресурси, що відбулася вночі з 13 на 14 січня. Утім інформація щодо злому порталу "Дія" не відповідає дійсності,

– йдеться в заяві кіберполіції.

Правоохоронці продовжують розслідування кібератаки на урядові сайти. Для цього Кіберполіція, Держспецзв’язку та СБУ об’єднали свої зусилля, щоб становити джерело походження атаки.

Кібератака на урядові сайти: коротко

У ніч на 14 січня на урядові сайти України трапилася масштабна кібератака. Майже всі сайти держструктур призупинили роботу.

У Мінцифри заявили, що за кібератакою стоїть Росія. Кремль традиційно відкидає звинувачення.

За словами заступника секретаря РНБО Сергія Демедюка, в кібератаки може бути білоруський слід.

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