Білий дім опублікував "розтрати" в USAID для "безглуздих проєктів" на мільйони
- Адміністрація Дональда Трампа звинуватила USAID у "марнотратстві й зловживанні" через фінансування сумнівних проєктів на мільйони доларів.
- Серед витрат: 1,5 млн доларів на різноманітність у Сербії, 70 тисяч на мюзикл в Ірландії, 2,5 млн на електромобілі для В'єтнаму, а також мільйони на EcoHealth Alliance, що брали участь у дослідженнях в Ухані.
- USAID звинувачується у відсутності підзвітності перед платниками податків і безконтрольному фінансуванні "улюблених проєктів" бюрократів.
Адміністрація президента США Дональда Трампа розкритикувала діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) через "марнотратство й зловживання".
Там заявили про фінансування сумнівних проєктів по всьому світу, висвітливши мільйонні витрати організації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення Білого дому.
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На що витрачали кошти в USAID
Адміністрація американського лідера навела докази "розтрат та зловживання" агентством. Серед усього іншого там виокремили наступні витрати:
- 1,5 мільйона доларів на "розширення справедливості різноманітності та залучення до робочих місць і бізнес-спільнот Сербії";
- 70 тисяч доларів на "DEI musical" в Ірландії;
- 2,5 млн доларів на електромобілі для В'єтнаму;
- 47 тисяч доларів на "трансгендерну оперу" в Колумбії;
- 32 тисяч доларів на "трансгендерний комікс" у Перу;
- 2 мільйони доларів на зміну статі та "ЛГБТ-активізм" у Гватемалі;
- 6 мільйонів доларів на фінансування туризму в Єгипті;
- мільйони доларів для EcoHealth Alliance, який брав участь у дослідженнях в лабораторії в Ухані;
- "сотні тисяч сухпайків", які, за даними Білого дому, потрапили до бойовиків, пов’язаних з Аль-Каїдою в Сирії:
- фінансування "персоналізованих" протизаплідних засобів контролю народжуваності в країнах, що розвиваються.
Протягом десятиліть USAID було непідзвітним платникам податків, оскільки спрямовувало величезні суми грошей на безглузді – і в багатьох випадках зловмисні – улюблені проєкти закоренілих бюрократів без жодного нагляду,
– ідеться у повідомленні Білого дому.
Нагадаємо, раніше Ілон Маск звинуватив USAID у фінансуванні китайської лабораторії, звідки, як стверджують у США, вийшов коронавірус. Пізніше стало відомо, що у соцмережі Х зникла сторінка цього американського агентства.