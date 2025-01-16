Зеленський розповів про рекордні витрати України на війну

Президент України розкрив вражаючі цифри витрат на війну у 2024 році. Він зазначив, що загальна сума склала близько 100 мільярдів доларів.

Про це Володимир Зеленський розповів під час спільного брифінгу зі прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, повідомляє 24 Канал. 40 мільярдів із цієї суми – це власні кошти України, а решта 60 мільярдів надійшли від США та Європи.

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Зеленський розкрив вражаючі витрати на війну

Володимир Зеленський під час своєї заяви розкрив суму витрат України на ведення війни в 2024 році. За словами президента, загальна сума витрат склала близько 100 мільярдів доларів.

При цьому значну частину цієї суми, а саме 40 мільярдів доларів, країна витратила з власного бюджету. Ще 35 мільярдів – це фінансова підтримка з боку Сполучених Штатів Америки, а 25 мільярдів надійшли від Європейського Союзу.

Зеленський наголосив, що попри значні витрати, Україна продовжує тримати курс на відновлення і боротьбу з агресором, акцентуючи на важливості міжнародного співробітництва.

Тому ми бачимо міцність у цьому союзі і показуємо, яке вкладення робимо і ми. Безумовно, найвище – це люди, однак тепер ви бачите і процент у плані грошей,

– сказав він.

Президент також підкреслив, що ці кошти не тільки сприяють забезпеченню обороноздатності країни, але й підтримують соціальні ініціативи та відновлення інфраструктури, що значно постраждала від війни.

Він додав, що співпраця з міжнародними партнерами є критично важливою для продовження боротьби та відновлення країни після війни.