Вітренко подає у відставку через конкуренцію зі Шмигалем, – ЗМІ

Юрій Вітренко піде у відставку через буцімто конкуренцію з Денисом Шмигалем. Це станеться, коли на Банковій знайдуть заміну на посаду міністра енергетики.
Джерело:НВ
За даними ЗМІ, чутки про відставку Вітренка правдиві. Він нібито звільнявся насправді.
Цікаво На посаду міністра енергетики розглядають 5 кандидатів, – ЗМІ назвали їх
Чому Вітренко подає у відставку
За 3 місяці роботи настрій чиновника змінився – ентузіазм пішов, прийшла апатія. А всьому виною, мовляв, тиск прем'єра, який не дає Вітренку працювати. Сам керівник Міненерго відмовляється виносити "сміття з хати" і заперечує розбіжності з шефом.
Шмигаль блокує роботу чиновника
За даними видання, Шмигаль намагався позбутися Вітренка, коли побачив у ньому свого наступника. "Прем'єр вирішив діяти до часу "Ч", поки Банкова не зайнялася активними оглядинами наступного глави Кабміну."
Шмигаль не на жарт злякався конкуренції і заблокував Вітренка в уряді. Він на багатьох дивиться з підозрою, хоча, цілком може проґавити й інших суперників – Чернишова або навіть Марченка,
– зауважило видання.
Вітренко бачить себе у кріслі прем'єра
Ексглава Міненерго Олексій Оржель передбачає, що Вітренко не бажає залишатися тимчасовим міністром, а розглядає себе щонайменше в кріслі першого віцепрем'єра з перспективою змінити Шмигаля.
Читайте також Премії, гонорари та 288 мільйонів доходу: декларація Вітренка
"Рейтинг нинішнього керівника Кабміну надзвичайно низький. Логічно, що його незабаром захочуть прибрати. Розуміючи такий розвиток подій, Шмигаль зробив все, щоб не дати потенційному конкуренту себе показати", – наголосив Оржель.
Видання додало, що Шмигаль обрав тактику "гасити" ініціативи Вітренка як на нижніх щаблях бюрократії, так і на своєму, прем'єрському.
"Президент не відстежує повсякденну рутину уряду. І фізично не встигає розчищати дорогу в Кабміні під плани Вітренка. Для останнього це означає одне: з дня в день мати справу з безпосереднім шефом – Шмигалем", – підсумувало видання.Зверніть увагу! Сам Вітренко казав, що інформація про його відставку, – чутки. Він заявив, що наразі Україні вистачає зовнішніх загроз, тому урядовець продовжує працювати у команді Міненерго.