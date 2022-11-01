Вітренко йде з посади голови "Нафтогазу": названо ім'я імовірного кандидата

Очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко йде з посади. Вже з’явилась інформація про імовірного кандидата на його місце.

Юрія Вітренка буде звільнено з посади голови НАК "Нафтогаз України" до кінця тижня. Про це інформує 24 канал.

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Імовірний кандидат на посаду очільника "Нафтогазу"

Попередньо, замість Вітренка буде призначено нинішнього голову Мінрегіону Олексія Чернишова. Рішення очікується до кінця поточного тижня.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, на найближчий пленарний тиждень заплановане кадрове питання, яке пов’язане з регіональною політикою.

Звільнення пана Чернишова у зв’язку з переходом на нову посаду,

– сказав Железняк.

За словами депутата, міністерство регіональної політики можуть об'єднати з Міністерством інфраструктури. Після чого обидва відомства стануть одним цілим, а керувати ними буде чинний міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо, що Вітренко був призначений головою "Нафтогазу" 28 квітня 2021 року після звільнення Андрія Коболєва. Через рік уряд перепризначив Вітренка ще на один рік.

Олексій Чернишов очолює Мінрегіон з 2020 року. До того чиновник рік працював головою Київської обласної державної адміністрації.

Що відомо про звільнення Вітренка

Очільник "Нафтогазу" Юрій Вітренко йде з посади. 1 листопада ЗМІ повідомили, що чиновник написав заяву про відставку. Яка причина такого рішення – наразі невідомо. Офіційної інформації про відставку також поки немає.

Згідно з процедурою, Вітренка повинна звільнити Наглядова рада "Нафтогазу". Наразі її функції виконує Кабінет Міністрів, тому саме він схвалюватиме відповідне рішення.

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