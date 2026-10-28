"Не вистачить і 10 ракет": військовий сказав, чи встоять мости Києва

Російським військам не вдасться зруйнувати мостові переходи через Дніпро у столиці під час чергових атак. Військовий Єгор Чечеринда запевнив, що всі мости Києва обов'язково переживуть цю зиму.

В ефірі 24 Каналу майор ЗСУ пояснив, що для руйнування подібних конструкцій ворогу не вистачить навіть десяти точних прильотів. За його словами, спроби окупантів атакувати тилові міста зумовлені безвихіддю та браком успіхів безпосередньо на фронті.

Залякування населення та операція "Чорна зима"

Чечеринда застеріг українців від підігрування ворожій когнітивній операції під назвою "Чорна зима". Її основна мета – поширити паніку щодо неможливості пережити холоди без світла й тепла, підштовхуючи владу та цивільних до капітуляції. Військовий також закликав столичну владу не сіяти зневіру, а натомість тримати бойовий дух громади.

Знищити мости через Київ – це задача вельми непроста. Це задача не однієї і навіть не десятьох ракет, навіть в разі прямого влучання. Тому я впевнений, що всі мости київські переживуть цю зиму,

– підкреслив майор ЗСУ.

Він зауважив, що керівництво країни шукає ефективну управлінську команду на допомогу столиці. Прикладом успішної роботи є Харків, де місцева влада п'ятий рік поспіль надійно захищає та оперативно ремонтує цивільну інфраструктуру.

Потенціал ворога та брак ракет до Patriot

За даними ГУР, держава-агресорка щомісяця виготовляє близько 60 балістичних ракет "Іскандер-М", 80 крилатих Х-101 та до 40 зенітних С-300 або С-400. Загальний запас балістичного озброєння Росії наразі оцінюють приблизно у 700 ракет.

Україна при цьому отримує близько 12 ракет-перехоплювачів для систем Patriot на місяць. Саме тому Київ веде постійні перемовини з американськими та європейськими партнерами, аби розширити постачання засобів ППО.

Нагадаємо, що в ніч на 27 жовтня Росія здійснила ракетний удар по Південному мосту в Києві, пошкодивши колії та мережі, проте конструкція споруди вистояла.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що мостові споруди столиці мають міцний запас стійкості, коментуючи, чи є ризик руйнування. Також рух мостом обмежували за кілька днів до цього, коли після нічного обстрілу 22 жовтня пошкодили інфраструктуру метрополітену.