У Сухопутних військах відповіли, наскільки ЗСУ залежні від американської зброї

У Сполучених Штатах досі не ухвалили рішення про виділення Україні фінансової допомоги. Це серйозно позначається на можливостях українських військових на полі бою.

Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ, пояснив 24 Каналу, що хоч для України склалася доволі нелегка ситуація через затримку у США, вона не є критичною. Хоч, звісно, що швидше ЗСУ передали б зброю, то легше б їм було на полі бою.

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Наскільки серйозна ситуація в Україні

У Слузі народу нещодавно заявили, що Україні вистачить фінансування на наступні два місяці, якщо за цей час допомогу у США так і не ухвалять. Однак ситуація може ставати складнішою.

Ми достатньо серйозно залежні від зброї США, але не критично: достатньо для того, щоб оборонятися наявними силами й засобами, але не достатньо для того, аби провести велику наступальну операцію. Все одно у нас є підтримка, Євросоюзу, країн НАТО,

– зазначив Іван Тимочко.

Тим паче у Європейському Союзі нарешті схвалили фінансування України на майбутні чотири роки. Хоч це фінансування здебільшого для соціальних потреб нашої держави, але це допоможе "вивільнити" кошти на оборону.

Щобільше, у Європейському оборонному фонді також закладені гроші на закупівлю зброю для України. Варто розуміти, що Україні допомагає чимало країн, які не оголошують про це гучно.

"Нам надають допомогу в розвідці, технічному озброєнні, підготовці фахівців, тому що ворога знищує не лише зброя, але й український інтелект та сила духу. Питання також стоїть в наданні далекобійних засобів ураження ворога. Так, є дуже багато проблем та труднощів, але це не настільки критично", – зауважив Тимочко.

Тож не можна сказати, що зараз росіянам ефективно вдасться прорвати лінію фронту чи захопити певні території. Адже на початку великої війни в України не було й третини такої номенклатури зброї, як зараз, однак ворога вдалося стримати.

Не технікою єдиною

Для України важливі не лише нові одиниці озброєння, які можуть передати, наприклад, зі Сполучених Штатів, а й підготовка фахівців до використання цієї зброї.

Система Patriot – це понад 100 фахівців, які її обслуговують; F-16 – це не просто один літак, а величезна кількість технологів, інженерів, які займаються діагностикою, ремонтом, логістику. Теж саме стосується артилерії,

– наголосив Тимочко.

Щодо ситуації з допомогою від Сполучених Штатів – причина не в якихось проблемах України, однак у політичній кризі між двома партіями у США.

"Ми для них далеко. Завжди як американці, так і європейці ставлять насамперед власні інтереси, а потім вже допомога. Це може бути для нас болюче та неприйнятно", – додав Тимочко.

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