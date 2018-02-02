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Вітрянка в Україні: у Києві фіксують десятки випадків хвороби серед дорослих

18:58, сьогодні 528 Читать новость на русском
У Києві зафіксовано 20 випадків вітрянки серед дорослих
У Києві зафіксовано 20 випадків вітрянки серед дорослих / menslife.com

У лікарнях столиці із діагнозом вітряна віспа перебуває 28 киян. 20 із них – дорослі.

Про це інформує директор Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург, повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

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Якщо у вас або у вашої дитини спостерігаються такі симптоми як головний біль, біль в м'язах, горлі, кашель, нежить або закладеність носа – це привід для негайного огляду лікаря. І особливого значення ця аксіома набуває, коли йдеться про дітей,
– зазначила Гінзбург.

За словами медика, часто більш характерні симптоми, такі як висип або висока температура, можуть з'явитися не відразу, або спочатку бути взагалі непомітними. Однак людина вже є розповсюджувачем небезпечного вірусу. Заразитися вітрянкою можна повітряно-крапельним шляхом від іншої людини, тому помітивши такі симптоми категорично не можна з'являтися в громадських місцях.

Це той випадок, коли треба відчувати відповідальність і за власне здоров'я, і ​​за тих, що оточують, – впевнена Гінзбург.

Щодо профілактики, вона порадила максимально обмежитися від відвідування місць масового скупчення людей. Частіше провітрювати приміщення на роботі та вдома. Кілька разів на день робити вологе прибирання, особливо, коли вдома є хворий. Регулярно мити руки з милом, намагатися не торкатися очей, носа, рота.

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"Частіше дихайте свіжим повітрям, ведіть здоровий спосіб життя, а головне – у разі нездужання залишайтеся вдома, не займайтеся самолікуванням і ретельно виконуйте всі призначення лікарів", – підсумувала Валентина Гінзбург.

Також, стало відомо, що станом на ранок 1 лютого в столиці зареєстровано 150 випадків захворювання на кір, серед яких 95 – це діти.

Теги: Новини Києва Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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