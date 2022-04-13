Віцеканцлер Німеччини підтримав швидке надання зброї Україні

Віцеканцлер Німеччини та міністр економіки Роберт Габек виступив за пришвидшене постачання зброї Україні. Політик зауважив: Росія наступатиме найближчими днями, отож і озброєння має надійти до цього часу.

Україна раніше повідомила, що просить про важке озброєння від Німеччини. Мовиться бойові танки, артилерійські знаряддя та системи ППО.

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Озброєння має вирушити якнайшвидше, – Габек

Не буде сенсу, якщо ми скажемо: ви отримаєте щось за дев'ять місяців. Зараз це озброєння має вирушити туди. Так треба діяти,

– пояснив Габек.

Німеччина вважає, що Росія атакуватиме на Донбасі найближчими днями, отож військова допомога необхідна Україні негайно. Є одне але: країнам-партнеркам не слід забувати про себе, допомога Києву не має "оголювати власну обороноздатність".

В Євросоюзі обіцяли збільшити поставки зброї Україні

Зазначимо, що раніше у ЄС пообіцяли збільшити постачання озброєння українцям. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Також це підтвердив Верховний представник ЄС Жозеп Боррель, він наголосив, наразі головним завданням є посилення обороноздатності України.

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