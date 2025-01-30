Росія, імовірно, не зможе воювати найближчим часом, – віцемаршал Британії

На початку повномасштабного вторгнення Владімір Путін очікував, що російська армія захопить Україну за лічені дні. Втім, за марну спробу "захопити Київ за три дні" Москві довелося заплатити величезну ціну.

Про це 24 Каналу сказав віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл. Він припустив, чи потрібна армії країни-агресорки пауза у бойових діях в Україні. До слова, від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили понад 835 тисяч росіян.

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"Важко уявити, що Путін зупиниться"

Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії наголосив, що потрібно робити все, аби в довгостроковій перспективі захистити Україну та українців й зупинити Росію через кілька років. Адже Росія вже 300 років воює з Україною і намагається знищити її мову, культуру, людей, інфраструктуру, церкви тощо.

Якщо згадати все з лютого 2022 року, то Росія заплатила величезну ціну за те, що захопила. Вона, цілком ймовірно, не в змозі продовжувати цю війну в найближчій перспективі. Тож певна пауза їй також потрібна,

– мовив Белл.

За його словами, більшість українців вважають, що Владімір Путін переводить подих, а потім буде готовий знову напасти. Тому що важко уявити, що російський диктатор зупиниться лише тому, що у нього є сухопутний шлях до Криму.

Нагадаємо, колишній держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що припинення вогню дасть військам Путіна час перегрупуватися, щоб потім знову атакувати Україну.