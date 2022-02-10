Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина захворіла на COVID-19

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина захворіла на коронавірус. Наразі вона перебуває на самоізоляції.

Про це Стефанішина повідомила сама на конференції державних органів влади "Комунікаційна кампанія EU Країна: звіт та аналіз". Захід відбувався в онлайн-форматі 10 лютого.

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На жаль, не можу бути з вами фізично – COVID нещадний до всіх,

– сказала політикиня.

Деталі про стан Стефанішиної невідомі.

Останні випадки коронавірусу серед українських політиків

7 лютого стало відомо, що міністр оборони Олексій Резніков вже вдруге захворів на COVID-19. Він розповів, що почувається добре, тому на самоізоляції продовжує працювати. Вперше політик підхопив вірус у листопаді 2020 року.

3 лютого другий раз коронавірусом заразився керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Через 3 дні інтенсивної терапії чиновник заявив, що поборов вірус. Він закликав усіх українців вакцинуватися, адже щеплення допомогло йому легше перенести хворобу.

До речі, спалах коронавірусі зафіксували в Одеській міській раді. Там хворіють понад 50% працівників. Найбільше хворих у Департаменті комунального майна.

Іноземні політики інфікувалися COVID-19 після візиту до Києва

Після офіційного візиту в Україну президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що разом з дружиною Еміне підхопив Омікрон. Подружжя самоізолювалося та працювало з дому. До речі, з Єрмаком у Києві вони не зустрічалися.

Наступного дня після зустрічі з Володимиром Зеленським міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19.

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