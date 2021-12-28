Витягнули череп із труни заради відео: на Прикарпатті дітям винесли вирок за розгром могили

На Прикарпатті неповнолітні понівечили могилу заради відео для соціальних мереж. Місцева влада вже винесла підліткам вирок.

Коломийська окружна прокуратура підтримала обвинувачення щодо трьох підлітків, які вчинили наругу над могилою та останками померлих. До неповнолітніх застосували домашній арешт.

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Підліткам заборонено гуляти ввечері

Сторона звинувачування довела, що у серпні 2021 року підлітки перебували на території кладовища у Коломиї. Там вони відтягнули бетонну плиту сімейного склепу та відчинили труну. Після того, як дістали останки померлого, то почали їх фотографувати, а також знімати на відео для соцмереж.

Неповнолітнім інкримінують частину 3 статті 297 Кримінального Кодексу України. Суд заборонив дітям до травня 2022 року перебувати ввечері на вулиці. За це мають відповідати батьки.

У серпні 2021 року на цвинтар одразу виїхала слідчо-оперативна група. Згодом поліцейські виявили, що могили пошкодили неповнолітні мешканці, яким 13 та 14 років. Підлітків розшукали та привезли у відділок. Спочатку відкрили кримінальне провадження за фактом вандалізму.



Підлітки понівечили коломийський склеп / Фото пресслужби поліції Івано-Франківщини

Неповнолітні та кримінал: останні випадки

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