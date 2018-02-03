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Viva найкрасивіші-2018: найсексуальніші образи зірок на червоній доріжці – фото

23:04, 3 лютого 3127 Читать новость на русском
Viva найкрасивіші-2018: найсексуальніші образи зірок
Viva найкрасивіші-2018: найсексуальніші образи зірок / Viva

Нагородження премії "Viva! Найкрасивіші-2018" відбулося 2 лютого у палаці "Україна". Гучна світська подія зібрала всіх українських зірок та публічних людей, щоб назвати імена найкрасивіших людей України за версією читачів журналу "Viva".

Перед церемонією нагородження "Viva! Найкрасивіші-2018" гості та номінанти пройшлися червоною доріжкою. Для такої події зірки старанно підбирала вбрання та образи.

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По максимуму підкреслити свою сексуальність і привабливість зважилися багато українських знаменитостей. Вони з'явилися на червоній доріжці в дуже відвертому вбранні.


Viva! Найкрасивіші-2018: Леся Нікітюк


Viva! Найкрасивіші-2018: Анастасія Кумейко (Dj NANA)


Viva! Найкрасивіші-2018: Поліна Ткач


Viva! Найкрасивіші-2018: Оля Полякова


Viva! Найкрасивіші-2018: Alyosha


Viva! Найкрасивіші-2018: Настя Каменських


Viva! Найкрасивіші-2018: Регіна Тодоренко

Теги: LifeStyle Мода Музика
Джерело: Viva
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