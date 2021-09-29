Виверження вулкану на Канарах: розпечена лава досягла 50 метрів у висоту
Джерело:El Pais
Лава з вулкану на острові Ла-Пальма, що на Канарах, досягла океану. Її висота вже майже 50 метрів.
Контакт лави з морем створив димову еманацію. Вона рухається до глибини острова або виходить до моря, залежно від того, як дме вітер.
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"Піраміда", яка росте в морі
Група морських геологічних наук Іспанського інституту океанографії, яка стежить за розвитком магми, розповіла про ситуацію.
Згідно з їхньою інформацією, за 45 хвилин утворилося родовище понад 50 метрів. Воно продовжує зростати. Це своєрідна піраміда, яка росте в морі.
Лава на Канарах досягла океану / Колаж 24 каналу
Лава, як стверджують експерти, перетнула прибережну дорогу. Відстань, яка відділяє шосе від узбережжя, становить приблизно 1 кілометр.
Це була остання велика перешкода, з якою перетинався потік лави до досягнення моря. Відтак низка районів залишилась ізольована. Лава також поглинула численні бананові плантації, які росли на родючих землях в цьому районіНагадаємо! Лава вулкану наробила багато біди, зокрема знищила консерваторію.
Директорка Національного географічного інституту на Канарах Марія Хосе Бланко повідомила, що одне з гирл вулкану в північній частині трохи змінилося. Під час такого типу вивержень процес зазвичай спокійніший, тому що лава більш рідка, гази виділяються легко і вибухів не відбувається.
Лава досягла моря: дивіться відео
Головне про виверження на Канарах
- Виверження лави на Канарах почалось ще 19 вересня. Наразі вчені не можуть прогнозувати, скільки воно ще триватиме.
- Найдовше виверження на острові Ла-Пальма зафіксували у 1586 році – воно тривало 84 дні.
- Уряд Іспанії оголосив Ла-Пальма зоною лиха та закрив аеропорт.
Пряма трансляція виверження вулкану: дивіться відео