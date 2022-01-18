Виверження вулкану на Тонґа спричинило розлив нафти аж у Перу

По узбережжю Перу вдарила ударна хвиля, яку спричинило виверження вулкану в королівстві Тонґа на півдні Тихого океану. Ця хвиля наробила лиха в країні, зокрема, спричинивши розлив нафти.

Як відомо, нафта розлилась просто з човна. Сильні хвилі зрушили судно, на яке саме вантажили нафту на нафтопереробний завод.

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Скільки нафти розлилось невідомо

Кількість пролитих галонів не називають.

Втім влада Перу переконує, що розлив ліквідували за кілька годин. Водночас територію продовжують очищувати досі.

Місцева влада закрила пляжі для відвідування через розлив.

Що відомо про виверження вулкану на Тонґа

Тихоокеанська держава Тонґа 15 січня стала жертвою цунамі. Стихійне лихо призвело до виверження підводного вулкана у південній частині Тихого океану. Підземні поштовхи зафіксували за 65 кілометрів від острова. Виверження було настільки потужним, що його помітили супутники з космосу.

Через це король Тонґи був змушений покинути палац та евакуюватися у безпечне місце.

За кілька годин стихія дісталася берегів Японії. Японські острови вдарили хвилі висотою 1,2 метри, а подекуди й 3. Найбільше постраждали острови Амамі та Токара. Однак там діяло попередження про загрозу.

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Перу – країна в Південній Америці, на узбережжі Тихого океану. Межує на півночі з Еквадором і Колумбією, на сході – з Бразилією та Болівією, на півдні – з Чилі.