Вивезення дипломатів не означає ескалацію, – Зеленський про евакуацію посольств

На тлі загрози вторгнення Росії в Україну деякі країни ухвалили рішення про евакуацію сімей своїх дипломатів. Однак, за словами Володимира Зеленського, це не означає неминучу ескалацію.

Таку думку президент України озвучив у новому зверненні. Він назвав вивезення родин співробітників посольств "дипломатичною грою".

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Водночас український лідер зауважив, що посольства країн ЄС та багатьох інших залишають своїх працівників в Україні.

А те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, ще зовсім не означає неминучу ескалацію. Це є тонкощами складної дипломатичної гри,

– пояснив президент.

Він наголосив, що Україна разом з партнерами працюємо спільно і діє єдиною командою.

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Головне про евакуацію дипломатів з України

На тлі загрози повномасштабного російського вторгнення до України низка країн ухвалили рішення про евакуацію родин своїх дипломатів. На противагу цьому чимало країн заявили, що не збираються евакуйовувати представників своїх диппредставництв.

У МЗС розповіли, що в Україні є 129 посольств, консульств та представництв міжнародних організацій. Станом на 25 січня лише 4 з них вирішили евакуювати своїх дипломатів.

Що ще сказав Зеленський у зверненні

На Донбасі є обстріли та порушення режиму припинення вогню, а російські війська біля наших кордонів не зникли. Але найголовніше, як сказав президент, в Україні 0 загиблих і 0 поранених.

Цей опалюваний сезон Україна проходить нормально. Навіть попри численні спроби спричинити кризу.

Україна має величезну кількість вакцин проти COVID-19, а кількість вільних ліжок у лікарнях – понад 70%. Це більш ніж достатньо.

Наостанок президент закликав українців не панікувати та вмикати критичне мислення.