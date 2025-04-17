Поляка, який вивозив з України чоловіків призовного віку, засудили на 5 років

У середу, 16 квітня, 43-річного громадянина Польщі визнали винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Найближчі 5 років він проведе за ґратами.

За цю послугу польському далекобійнику запропонували 2 тисячі доларів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДПСУ.

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Що відомо про поляка, який вивозив з України чоловіків призовного віку

Любомльський районний суд визнав 43-річного жителя Польщі винним у кримінальному правопорушенні. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон, яке чоловік вчинив повторно.

У ході судового розслідування з'ясували, що минулого року поляк вже притягувався до кримінальної відповідальності. Старосамбірський районний суд Львівської області визнав його винним у спробі незаконного переправлення осіб через держкордон у пункті пропуску "Нижанковичі". Тоді його оштрафували на 204 000 гривень.

У Держприкордонслужбі нагадують, що 20 лютого цього року в пункті пропуску "Ягодин" прикордонники виявили 53-річного жителя міста Володимир у спальному відсіку вантажного автомобіля Volvo. Він намагався незаконно потрапити за кордон та запропонував 2 000 доларів за послугу. Повідомляється, що автомобілем керував згаданий польський далекобійник.

До слова, у понеділок, 14 квітня, з'явилася інформація про те, що прикордонники викрили шахрайську схему "втечі через Придністров'я". Порушникам, які користуються цим маршрутом, наражаються на серйозну небезпеку. Вони можуть потрапити в поле зору ворожих спецслужб.