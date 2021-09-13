Вивозять тоннами й викидають: фермери з Херсонщини нещадно нищать урожай кавунів
13 вересня 2021 , 11:08Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "ХХ"
В Україні аграрії не можуть продати урожай кавунів через перенасичення ринку. У результаті знищують непродані баштанні, зокрема таке зафіксували на камеру в селі Михайлівка Херсонської області.
Кадри знищення урожаю кавунів у Херсонській області оприлюднили у мережі. Користувачі активно реагують на відео.
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Фермери знищують кавуни
На опублікованому відео можна побачити, як чоловіки в полі викидають з вантажівки кавуни. У результаті баштанні розбиваються.
Ось якось так. Михайлівка,
– підписали ролик.
Користувачі мережі активно відреагували на знищення кавунів.
Реакція мережі на зниження баштанних
- "Чому не віддали нікому?",
- "Краще б мені привезли",
- "Шкода людям, віддали б, тваринам на ферму або курям в курник",
- "Могли віддати в дитячий будинок",
- "Шкода хлопців, вирощували, а покупців немає",
- "Правильно зробили. Їхній товар, що хочуть, те й роблять",
- "Ми посадили кавун, вклали тисячі гривень плюс свою працю, плюс нерви. Опинилися в повній дупі, навіть не в нулі. І ви ще будете розповідати, кому нам що везти?".
На Херсонщині знищують кавуни: дивіться відео
Кавунова криза в Україні: що відомо
- У 2021 році кавунів насіяли більше, адже фермерам хотілося заробити на культурі, яка дала прибуток минулого року.
- Опадів на Півдні було багато, тому посіви дали щедрий урожай.
- Однак через пізній посів і погодні особливості літа кавуни різних груп стиглості дозріли майже одночасно.
- Гуртова ціна на кавуни вдвічі нижча від собівартості. Але навіть по 50 копійок за кілограм аграрії не можуть їх продати, тому знижують.