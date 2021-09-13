Вивозять тоннами й викидають: фермери з Херсонщини нещадно нищать урожай кавунів

13 вересня 2021 , 11:08
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Джерело:

телеграм-канал "ХХ"

В Україні аграрії не можуть продати урожай кавунів через перенасичення ринку. У результаті знищують непродані баштанні, зокрема таке зафіксували на камеру в селі Михайлівка Херсонської області.

Кадри знищення урожаю кавунів у Херсонській області оприлюднили у мережі. Користувачі активно реагують на відео.

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Фермери знищують кавуни

На опублікованому відео можна побачити, як чоловіки в полі викидають з вантажівки кавуни. У результаті баштанні розбиваються.

Ось якось так. Михайлівка,
– підписали ролик.

Користувачі мережі активно відреагували на знищення кавунів.

Реакція мережі на зниження баштанних

  • "Чому не віддали нікому?",
  • "Краще б мені привезли",
  • "Шкода людям, віддали б, тваринам на ферму або курям в курник",
  • "Могли віддати в дитячий будинок",
  • "Шкода хлопців, вирощували, а покупців немає",
  • "Правильно зробили. Їхній товар, що хочуть, те й роблять",
  • "Ми посадили кавун, вклали тисячі гривень плюс свою працю, плюс нерви. Опинилися в повній дупі, навіть не в нулі. І ви ще будете розповідати, кому нам що везти?".

На Херсонщині знищують кавуни: дивіться відео

Кавунова криза в Україні: що відомо

  • У 2021 році кавунів насіяли більше, адже фермерам хотілося заробити на культурі, яка дала прибуток минулого року.
  • Опадів на Півдні було багато, тому посіви дали щедрий урожай.
  • Однак через пізній посів і погодні особливості літа кавуни різних груп стиглості дозріли майже одночасно.
  • Гуртова ціна на кавуни вдвічі нижча від собівартості. Але навіть по 50 копійок за кілограм аграрії не можуть їх продати, тому знижують.
Автор: Наталія Пристанська