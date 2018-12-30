Виявили небезпеку зубної пасти, мила і шампуню

Американські дослідники з Каліфорнійського університету виявили, що у зубній пасті, милі та шампуні містяться небезпечні хімічні речовини – діетилфталат та триклозан, які впливають на статеве дозрівання дівчаток.

Дослідницька група стежила за здоров’ям 179 дівчаток та 159 хлопчиків від народження до досягнення підліткового віку, пише ThechnoChops.

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Виявилося, що речовини, які містяться у цих засобах, призводять до передчасного статевого дозрівання. Як наслідок – високий ризик психічних захворювань, раку грудей і статевих органів.

Дослідники вивчили рівні хімічних речовин у матерів під час вагітності та у дітей, які спостерігалися від народження до підліткового віку.

Вони виявили, що у матерів, які мали більш високий рівень двох хімічних речовин в організмі під час вагітності – діетилфталат, який використовується в ароматизаторах, і триклозан, антибактеріальний агент в деяких милах і зубній пасті, статеве дозрівання дочок була прискорено. Щодо зміни часу статевого дозрівання хлопчиків, то таких даних було мало.





Фахівці визначили основні чинники, що впливають на ріст і розвиток організму дітей, а також чинники передчасного статевого дозрівання – ріст грудей та поява місячних до 8 років. При цьому зазвичай дівчинки вступають в період статевого дозрівання в 11 років.

Раннє статеве дозрівання можуть спричинити такі хімічні речовини, які містяться в засобах особистої гігієни, як фталати, парабени і феноли. Їх дія нагадує дію гормонів, що призводить до збоїв в діяльності ендокринної системи.

Та вчені переконані, що їх вплив на організм необхідно підтвердити у майбутніх дослідженнях.

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