Чи вийде Ізраїль з урядової кризи: Нетаньяху заявив про перемогу, дані ж екзитполів суперечливі

На виборах в ізраїльський парламент – Кнесет – перемагає блок, який підтримує чинного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Про це свідчать дані екзитполів.

Однак чи вистачить переможного результату для формування коаліційного уряду – наразі незрозуміло. Нагадаємо, в Ізраїлі пройшли вже четверті вибори до парламенту за два роки саме через урядову кризу.

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Вибори в Кнесет: хто перемагає

Правляча партія "Лікуд" на чолі з чинним прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху здобуває більшість голосів виборців на виборах до парламенту. Глава уряду вже заявив у твітері, що перемога його блоку розгромна.

Але чи допоможе це вийти країні з урядової кризи – наразі невідомо. Адже 4 різні екзитполи показали суперечливі результати. Причому все залежатиме буквально від одного мандату.

Щоб сформувати уряд, коаліція повинна мати 61 депутатський мандат зі 120. Блок Нетаньяху близький до цього результату, але не цілком:

"Лікуд" може розраховувати на 31 – 33 мандати.

Партія "Шас" – на 8 або 9.

"Релігійний сіонізм" і "Яадут а-тора" – кожна на 6 – 7.

Але разом це у кращому випадку 54 – 56 депутатів. Для перемоги дуже потрібні голоси партії "Яміна", яка здобуде 7 – 8 мандатів. "Яміна" раніше заявляла, що задля блага країни долучиться до коаліції з переможцем виборів.

Урядова криза в Ізраїлі триває роками

Опоненти ж Біньяміна Нетаньяху можуть мати 60 мандатів –І тоді з урядової кризи Ізраїлю вийти не вдасться.

Вибори до Кнесету у березня 2021 – вже четверті за два роки.

У квітні 2019 та у вересні 2019 сформувати правлячу коаліцію не змогли взагалі.

А створена рік тому – у березні 2020 – коаліція між "Лікуд" і блоком "Кахоль-Лаван" розвалилася .

. Ізраїль не зміг прийняти бюджет на 2021 рік. Не залишалося жодного вибору, як вкотре розпустити парламент.

25 березня, найімовірніше, оголосять офіційні результати виборів. Ліві та праві можуть вкотре набрати практично однакову кількість місць у парламенті.