США вперше запитали Зеленського, чи Україна готова вийти з Донбасу в обмін на членство в НАТО

Американські перемовники вперше поцікавилися можливістю виходу України з території Донбасу в разі вступу держави до НАТО. Будь-які фінальні пропозиції партнерів щодо безпеки передадуть на розгляд українському суспільству.

Під час зустрічі з представниками медіа Зеленський зазначив, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами щодо комплексного безпекового пакета. Напрацьований документ має містити чіткі гарантії від НАТО та ЄС, довгострокову військову й фінансову підтримку Збройних сил, а також економічний Prosperity Plan із затвердженими джерелами надходження коштів.

Що сказав Зеленський

Зеленський підкреслив, що в разі отримання офіційного підтвердження цього пакета від США та союзників він винесе питання на всенародний розгляд.

Якщо американська сторона нам саме це підтвердить разом з іншими колегами по НАТО, то тоді я запитаю думку нашого суспільства: приймаємо чи не приймаємо? Я не маю права цього не зробити на свій розсуд. Але потрібна конкретика, якої наразі ще немає, і все це в обговоренні,

– заявив президент.

Водночас він запевнив, що жодного визнання захоплених регіонів російськими не буде. Натомість риторика керівництва Росії демонструє небажання йти на реальні компроміси.

"Коли Путін каже щось про державні кордони, це ж точно не зменшення території Росії, правильно? Тому віри товаришу в Кремлі немає", – сказав Зеленський, наголосивши, що поведінка Кремля лише ускладнює посередництво США та віддаляє мир.

Нагадаємо, що російська делегація на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі висунула вимогу відкинути сили НАТО до кордонів 1997 року. Окрім згортання присутності Альянсу в Східній Європі, Москва наполягає на припиненні військової допомоги Києву.