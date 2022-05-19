Вийдіть з території, тоді поговоримо, – радник глави МВС звернувся до росіян

Переговори з Росією поки поставили на паузу. Річ у тім, що поки ми обороняємось – немає передумов підписувати хоч якісь документи.

Про це 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Він також звернувся до росіян.

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За його словами, захищати країну, а потім скласти зброю й перестати стріляти – це неможливо.

Ви вийдіть, звільніть усі наші території, а тоді будемо з вами розмовляти. Звичайно, будемо обговорювати усе,

– зазначив Смірнов.

А усі решту пропозиції, на його думку – є абсолютно цинічними.

"Ми цінуємо допомогу наших міжнародних партнерів, але деякі заяви є абсолютно неприпустимими та некоректними", – вважає радник міністра.

Про що мовиться

Італійський уряд розробив "план миру за чотири етапи", щоб зупинити повномасштабну війну Росії проти України, і передав його на розгляд ООН.

Він передбачає, зокрема, вироблення угоди між Україною та Росією для "вирішення протиріч" за міжнародно-визнаними кордонами (насамперед мовиться про захоплені Росією Крим та Донбас).

Ймовірно, сюди входить повна автономія "спірних" територій та автономне управління безпекою, як припустили у італійських ЗМІ. Однак додали, що "посилання на міжнародно визнані кордони передбачає намір не ставити під сумнів суверенітет Києва над усією національною територією".

Про переговори з Росією: "Немає ніяких передумов"

Радник міністра також додав, що абсолютно усі війни закінчуються за столом перемовин. І наголосив, що станом на зараз ми повинні розуміти, що в України немає жодних передумов підписувати з Росією якісь документи, поки ми обороняємось.

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