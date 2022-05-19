Вийдіть з території, тоді поговоримо, – радник глави МВС звернувся до росіян
Переговори з Росією поки поставили на паузу. Річ у тім, що поки ми обороняємось – немає передумов підписувати хоч якісь документи.
Про це 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Він також звернувся до росіян.
Важливо Росія кидає сигнали Заходу, – Мусієнко навів конкретні приклади
За його словами, захищати країну, а потім скласти зброю й перестати стріляти – це неможливо.
Ви вийдіть, звільніть усі наші території, а тоді будемо з вами розмовляти. Звичайно, будемо обговорювати усе,
– зазначив Смірнов.
А усі решту пропозиції, на його думку – є абсолютно цинічними.
"Ми цінуємо допомогу наших міжнародних партнерів, але деякі заяви є абсолютно неприпустимими та некоректними", – вважає радник міністра.
Про що мовиться
- Італійський уряд розробив "план миру за чотири етапи", щоб зупинити повномасштабну війну Росії проти України, і передав його на розгляд ООН.
- Він передбачає, зокрема, вироблення угоди між Україною та Росією для "вирішення протиріч" за міжнародно-визнаними кордонами (насамперед мовиться про захоплені Росією Крим та Донбас).
- Ймовірно, сюди входить повна автономія "спірних" територій та автономне управління безпекою, як припустили у італійських ЗМІ. Однак додали, що "посилання на міжнародно визнані кордони передбачає намір не ставити під сумнів суверенітет Києва над усією національною територією".
Про переговори з Росією: "Немає ніяких передумов"
Радник міністра також додав, що абсолютно усі війни закінчуються за столом перемовин. І наголосив, що станом на зараз ми повинні розуміти, що в України немає жодних передумов підписувати з Росією якісь документи, поки ми обороняємось.
Переговори з Росією призупинили: головне
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що переговори з Росією наразі на паузі через низку причин.
- Головна з них це те, що Росія не демонструє ключового – розуміння сьогоднішніх процесів у світі і своєї вкрай негативної ролі.
- "Сьогодні взагалі не мовиться про "вихід чи не вихід" з переговорного процесу української делегації, а йдеться тільки про доцільність і конкретику на даному етапі. Буде конкретика – будуть продовженні політичні переговори", – наголосив Подоляк.
- Ще раніше в МЗС Росії заявили, що переговори з Україною не йдуть, оскільки Київ фактично вийшов із переговорного процесу.