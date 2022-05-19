Вийдіть з території, тоді поговоримо, – радник глави МВС звернувся до росіян

19 травня 2022 , 21:12
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Переговори з Росією поки поставили на паузу. Річ у тім, що поки ми обороняємось – немає передумов підписувати хоч якісь документи.

Про це 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов. Він також звернувся до росіян. 

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За його словами, захищати країну, а потім скласти зброю й перестати стріляти – це неможливо. 

Ви вийдіть, звільніть усі наші території, а тоді будемо з вами розмовляти. Звичайно, будемо обговорювати усе,
– зазначив Смірнов. 

А усі решту пропозиції, на його думку – є абсолютно цинічними. 

"Ми цінуємо допомогу наших міжнародних партнерів, але деякі заяви є абсолютно неприпустимими та некоректними", – вважає радник міністра. 

Про що мовиться

  • Італійський уряд розробив "план миру за чотири етапи", щоб зупинити повномасштабну війну Росії проти України, і передав його на розгляд ООН.
  • Він передбачає, зокрема, вироблення угоди між Україною та Росією для "вирішення протиріч" за міжнародно-визнаними кордонами (насамперед мовиться про захоплені Росією Крим та Донбас).
  • Ймовірно, сюди входить повна автономія "спірних" територій та автономне управління безпекою, як припустили у італійських ЗМІ. Однак додали, що "посилання на міжнародно визнані кордони передбачає намір не ставити під сумнів суверенітет Києва над усією національною територією". 

Про переговори з Росією: "Немає ніяких передумов"

Радник міністра також додав, що абсолютно усі війни закінчуються за столом перемовин. І наголосив, що станом на зараз ми повинні розуміти, що в України немає жодних передумов підписувати з Росією якісь документи, поки ми обороняємось. 

Переговори з Росією призупинили: головне

  • Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що переговори з Росією наразі на паузі через низку причин.
  • Головна з них це те, що Росія не демонструє ключового – розуміння сьогоднішніх процесів у світі і своєї вкрай негативної ролі.
  • "Сьогодні взагалі не мовиться про "вихід чи не вихід" з переговорного процесу української делегації, а йдеться тільки про доцільність і конкретику на даному етапі. Буде конкретика – будуть продовженні політичні переговори", – наголосив Подоляк.
  • Ще раніше в МЗС Росії заявили, що переговори з Україною не йдуть, оскільки Київ фактично вийшов із переговорного процесу. 
Автор: Аліна Оліховська