Виїхала перша за 4 дні автівка: окупанти у Горлівці припинили блокування місії ОБСЄ, – ЗМІ

У Донецьку машина місії ОБСЄ виїхала зі штаб-квартири спостерігачів вперше за останні 4 дні. Це означає, що окупанти припинили блокування місії.

Про це стало відомо за інформацією ЗМІ. Наразі офіційного підтвердження немає.

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Як відомо, виїзд розблокували, адже співробітники ОБСЄ погодилися обговорити ситуацію, що склалася. Вони візьмуть участь в переговорах.

Що цьому передувало