Виїхала перша за 4 дні автівка: окупанти у Горлівці припинили блокування місії ОБСЄ, – ЗМІ
18 жовтня 2021 , 23:47Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Типичный Донецк"
У Донецьку машина місії ОБСЄ виїхала зі штаб-квартири спостерігачів вперше за останні 4 дні. Це означає, що окупанти припинили блокування місії.
Про це стало відомо за інформацією ЗМІ. Наразі офіційного підтвердження немає.
До теми Арештували бойовика, через якого окупанти блокували представників ОБСЄ на Донеччині
Як відомо, виїзд розблокували, адже співробітники ОБСЄ погодилися обговорити ситуацію, що склалася. Вони візьмуть участь в переговорах.
Що цьому передувало
- Ще 13 жовтня на Донбасі затримали російського бойовика Андрія Косяка. Він проводив розвідку під прикриттям розмінування території.
- Бойовики після цього пригрозили, що відмовляться від мінського формату, якщо Косяка не відпустять.
- Згодом вони вирішили протестувати проти місії ОБСЄ в Донецьку. У такий спосіб показували своє невдоволення через затримання.
- Протягом 15 – 16 жовтня представники місії не могли вийти з будівлі. Вже 17 жовтня бойовики ще й в Горлівці заблокували спостерігачів ОБСЄ.