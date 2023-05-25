Хто з чоловіків має право виїжджати за кордон попри воєнний стан в Україні: перелік

Через повномасштабну війну Росії проти України, а відтак впровадження воєнного стану покидати межі України мають змогу діти, жінки та літні люди. Чоловіки ж призивного віку, за деякими виключеннями, не можуть виїжджати за кордон.

Однак слід зауважити, що право перетинати український кордон деякі чоловіки таки мають. Про те, хто може це зробити, розповів 24 Канал разом з юристом адвокатського об'єднання T&T Partners Владиславом Юрчаком.

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Хто з чоловіків може виїжджати за кордон в умовах воєнного стану

Законодавством передбачені категорії чоловіків, які можуть без перешкод покидати територію України в умовах дії воєнного стану. Це, зокрема:

юнаки до 18 років та чоловіки від 60 років;

особи, які зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, адже обмежено придатні у воєнний час не можуть перетинати кордон;

громадяни України, які постійно мешкають на території іншої держави, за умови перебування на постійному консульському обліку та відповідних відміток в паспортному документі;

чоловіки, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.

Варто зауважити, що порядок і правила перетину українського кордону під час війни, а також категорії громадян, які можуть це робити, визначає постанова Уряду від 27 січня 1995 року № 57. Однак до неї постійно вносяться зміни та доповнення.

За якими винятками чоловіки призивного віку можуть покидати територію України

Попри наведені вище категорії чоловіків існують винятки, за якими й чоловіки призивного віку можуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. Мовиться, зокрема, про:

військовослужбовців, які їдуть на лікування внаслідок поранень на війні;

громадян, які їдуть на лікування та відповідають критеріям, затвердженим наказом МОЗ від 05.04.2022 № 574, а також за наявності необхідного пакету документів;

осіб з інвалідністю або тих, хто їх супроводжує;

трансгендерів, які пройшли процедуру зміни (корекції) статевої належності та у встановленому законом порядку отримали документи, в яких їхня стать визначена як "жіноча";

багатодітних батьків неповнолітніх дітей;

батьків-одинаків неповнолітніх дітей;

батьків неповнолітніх дітей з інвалідністю;

водіїв та волонтерів, які можуть покидати територію України терміном на 30 календарних днів з дня першого перетину кордону;

артистів, які отримали відповідний дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон та можуть виїхати на термін до 60 днів;

спортсменів та тренерів для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах;

доволі широке коло чиновників на підставі відповідних рішень про службові відрядження;

а також заброньованих від мобілізації чоловіків з метою відрядження, які не є держслужбовцями, за наявності документів, що підтверджують їхнє бронювання.

Зауважимо, що студенти, аспіранти, асистенти і докторанти іноземних навчальних закладів наразі не можуть перетинати український кордон. Однак у Верховній Раді зареєстрували 2 законопроєкти № 9075 та № 9074, які вносять поправки до Закону "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" та передбачають виключення для студентів іноземних вишів.