Чи дозволять в Україні виїзд чоловіків за кордон під заставу

Українські бізнесмени та працівники IT-сфери запропонували нову можливість для виїзду призовників з України – за гроші. У Верховній Раді розповіли, чи взагалі це можливо.

Бізнесмени пропонують дозволити виїзд за кордон під заставу. Можливість схвалення такого рішення парламентом прокоментував нардеп Федір Веніславський.

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Чи дозволять виїзд з України під заставу

За словами Веніславського, таку ініціативу суспільство сприйняло досить неоднозначно. З одного боку це ніби й непоганий механізм.

А з іншого боку це означає, що особи або компанії, які мають достатні фінансові ресурси, можуть забезпечити виїзд своїх працівників, а ті які не мають ресурсу, – не можуть. Позиція на сьогодні є незмінною на законодавчому рівні. Є легітимні обставини, які дозволяють виїжджати за межі України,

– заявив нардеп.

Тому нардеп не підтвердив, що парламент найближчим часом може дозволити виїзд з України під заставу.

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