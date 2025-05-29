Є ідея, щоб до 23 – 24 років не обмежувати чоловіків у виїзді за кордон, – Веніславський

У Верховній Раді обговорюють ідею підвищити межу для дозволу на виїзд українських чоловіків за кордон. Граничний вік для цього може становити 23 – 24 роки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського під час брифінгу, який цитує Інтерфакс-Україна.

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Що Веніславський розповів про ідею, яку обговорюю у парламенті

Федір Веніславський зазначив, що питання того, щоб підвищити межу для дозволу на виїзд українських чоловіків за кордон, наразі обговорюють народні депутати, зокрема в комітеті нацбезпеки та оборони.

Є певна консенсусна домовленість з різними фракціями й в парламенті, що це питання найближчим часом має бути поставлено на вирішення, для того, щоб ми не втрачали нашу молодь, яка їде за кордон і потім не може повернутися, оскільки з 18 до 60 років є обмеження, яке ми запровадили при запровадженні воєнного стану,

– зауважив нардеп.

За словами парламентаря, є ідея, щоб до 23 – 24 років громадян України не обмежувати в пересуванні.

"Щоб ті молоді українці, які навчаються за кордоном, мали можливість приїжджати в Україну, спілкуватися з рідними й не були змушені залишатися за кордоном, а підтримували зв'язок з Україною", – додав він.

З усім тим, Веніславський зауважив, що ця тематика доволі чутлива, тому що складно визначити вікову межу, коли людина може виїжджати за кордон. Однак нардеп підкреслив, що в короткостроковій перспективі в парламенті будуть законодавчі ініціативи на цю тему.

До слова, раніше про те, що чоловікам до 25 років можуть пом'якшити можливість виїхати за кордон говорив також і міністр освіти Оксен Лісовий. Він зауважував, що тему обговорюють, однак усе це ще лишається на рівні ідей.