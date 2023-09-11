5 категорій чоловіків, які можуть виїжджати за кордон у вересні

В Україні діє воєнний стан, тож військовозобов'язані чоловіки не можуть безперешкодно покидати України. Розповідаємо, які категорії у вересні матимуть цю можливість.

Під час дії воєнного стану військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не мають можливості просто так покидати територію України. Для цього вони мають або потрапити до списку тих, кому виїзд дозволений, або мати вагомі причини, передає 24 Канал.

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Хто зможе виїжджати з України

Звернімо увагу на те, що закон 57 регулює виїзд за кордон під час дії воєнного стану. У ньому зазначений перелік підстав, які дозволяють військовозобов'язаним покидати межі країни. Це можна робити:

за станом здоров'я;

за сімейними обставинами;

за професією;

для допомоги ЗСУ;

держслужбовцям.

Тож, виїжджати за кордон чоловікам у вересня можна буде у кількох випадках, про які ми детальніше розповімо далі.

За станом здоров'я та сімейними обставинами

У цьому переліку як чоловіки, в яких є проблеми зі здоров'ям, так і ті, хто має опікуватися членами сім'ї, у яких є інвалідність та інше:

особи з інвалідністю, за наявності, зокрема довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги тощо;

особи, які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину (чоловіка) для виїзду за межі України;

особи, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України;

особи, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю I чи II групи та супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;

батьки, опікуни, піклувальники, названі батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

баби, діди, повнолітні брати, сестри, мачухи, вітчими, які супроводжують дітей з інвалідністю для виїзду за межі України, у разі їх приналежності до категорії осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації;

особи, які потребують постійного догляду, – у супроводі одного із членів сім'ї першого ступеня споріднення;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними, які супроводжують таких осіб для виїзду за межі України;

особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають (перебувають) у закладах/установах – у супроводі працівників закладу догляду.

Звернімо увагу на плани уряду внести певні зміни до законодавства. Вони дозволять виїжджати за кордон тим чоловікам, чиї рідні загинули внаслідок агресії Росії.

Є певна категорія чоловіків, які мають право вибиратися за кордон у робочих справах.

Держслужбовці

Вони мають право їхати у відрядження за наявності документів, які це засвідчують:

члени Кабінету Міністрів України, перші заступники та заступники міністрів;

керівники центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники та заступники;

Державний секретар Кабінету Міністрів України, його перший заступник та заступники;

Керівник Апарату Верховної Ради України, його перший заступник та заступники;

державні секретарі міністерств;

Керівник Офісу Президента України та його заступники;керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, та їх заступники;

Голова Служби безпеки, його перший заступник та заступники;

Голова та члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

Голова та члени Рахункової палати;

Голова та члени Центральної виборчої комісії;

голови та члени інших державних колегіальних органів;

Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший заступник та заступники;

народні депутати України;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та його представники;

Голова Національного банку України, його перший заступник та заступники;

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим та його заступники;

голови місцевих держадміністрацій, їх перші заступники та заступники;

судді Конституційного Суду України;

судді;

прокурори;

керівники інших державних органів та їх заступники;

депутати місцевих рад;

керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування;

керівники державних унітарних підприємств та їх заступники, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать державі, голова та члени виконавчих органів господарських товариств, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, у тому числі дочірніх підприємств.

Для допомоги ЗСУ

У цій категорії йдеться про чоловіків, котрі своїми поїздками за кордон можуть допомагати ЗСУ та наближати перемогу. Зокрема, перевозячи важливі для військових вантажі:

водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу;

діячі культури для благодійного збору коштів і представлення країни на міжнародній арені;

спортсмени та тренери для участі в офіційних змаганнях і тренувальних зборах;

За професією

До цієї категорії потрапили: