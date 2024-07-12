Виїзд чоловіків за кордон: що зміниться з 17 липня

З 17 липня перетин кордону військовозобов'язаними чоловіками віком від 18 до 60 років проходитиме зі змінами. ДПСУ перевірятиме військово-обліковий документ.

При цьому у Держприкордонслужбі наголосили, що наразі немає жодних змін у списку категорій, кому можна перетинати кордон, пише 24 Канал.

Дивіться також Чи продовжать термін оновлення даних після 16 липня

Що має бути вказано у військово-обліковому документі

Речник ДПСУ Андрій Демченко зауважив, що "можна очікувати, що в якийсь момент уряд внесе зміни до правил перетину кордону".

Він також наголосив, що якщо хтось із передбачених законом категорій, отримав відстрочку від мобілізації, то у військово-облікових документах, які перевірятимуть з 17 липня, має обов'язково зазначатися термін її дії та підстави для надання.

Наразі, за словами Демченка, особливих змін у кількості перетинів кордону чоловіками немає.

Наразі ми не бачимо збільшення кількості перетинів кордону на виїзд з України чоловіками. Фактично щодня ця кількість залишається постійною. Зазначу, що лише за наявності умов, які дозволяють перетнути кордон, чоловіки і йдуть за межі України,

– додав речник ДПСУ.