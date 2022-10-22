На блокпостах я дуже не сподобалася військовим Росії, – жителька Маріуполя про виїзд з міста

У березні, щоб виїхати з Маріуполя, слід було минути 15 російських блокпостів. Окупанти влаштовували перевірки навіть для жінок з маленькими дітьми.

Про виїзд з Маріуполя розповіла його корінна мешканка Марія. У межах проєкту 24 каналу СВОЇ дівчина поділилася спогадами про життя в окупації, полон чоловіка військового та прихисток на Закарпатті.

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Безпечно виїхати допомогли діти

Марія розповіла, що наприкінці березня на Володарській трасі було близько 15 російських блокпостів. Спочатку все було спокійно – окупанти нікого не чіпали.

Волонтери посадили Марію, її сестру та дітей на передні сидіння, аби російські військові бачили, що в авто є діти.

Але на декількох точках я дуже не сподобалася російським військовим. Вони попросили документи та свідоцтво про народження дитини. Якось дуже дивно на мене дивилися,

– розповіла дівчина.

Вона зазначила, що знала, що з телефона потрібно видалити абсолютно все – щоб нічого не пов'язувало її з військовою тематикою.

"Насправді я тоді не розуміла, наскільки це серйозно. Однак тоді інший військовий сказав, що там діти й не треба нас рухати. Тобто у якомусь сенсі нас врятували діти, бо якби не вони, то росіяни могли б багато речей познаходити", – додала Марія.

За її словами, дорога була доволі довгою – приблизно 9 годин.

"Нас лякали, говорили, що ми не доїдемо, бо 20 березня багато людей виїжджали і багато з них не доїхали. Щодо блокпостів, то, мабуть, нам пощастило. Вони не дуже чіплялися", – зазначила дівчина.

Марія зауважила, що, коли вони вже виїхали з підконтрольної окупантам території, почалися українські блокпости.

"Там все взагалі було добре, до нас дуже добре ставилися, з розумінням", – підсумувала дівчина.

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