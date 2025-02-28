Хто з чоловіків може виїхати за кордон: зміни з 1 березня

Під час воєнного стану в Україні більшість військовозобов'язаних та призовників з 18 до 60 років не можуть виїжджати за кордон. Однак деякі категорії українців є винятками та все ж мають таке право.

Хто може виїхати за межі України у 2025 році та які існують нюанси – розповідає 24 Канал.

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Хто може виїхати за кордон

Відповідно до законодавства, під час воєнного стану деякі чоловіки мають право перетинати кордон за станом здоров'я. Йдеться зокрема про українців:

у яких є інвалідність I, II, III групи;

які визнані непридатними до служби військово-лікарською комісією (ВЛК);

які потребують лікування в закордонних медзакладах.

За сімейними обставинами можуть виїжджати з країни чоловіки:

які мають трьох або більше неповнолітніх дітей;

які самостійно виховують дитину до 18 років;

чиї близькі родичі (дружина, син, донька, батько, матір, рідні брати чи сестри) загинули на війні або вважаються зниклими безвісти;

у яких дружина має інвалідність I, II, III групи;

у яких один з батьків або батьків дружини має інвалідність I, II групи;

які доглядають за іншою людиною з інвалідністю I, II групи;

які виховують дитину з інвалідністю I, II групи або з тяжкою травмою чи хворобою;

які є опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями дитини з інвалідністю до 18 років.

Важливо! У військово-облікових документах чоловіків, які виїжджають на підставі відстрочки від мобілізації, має бути відповідна відмітка. Наразі отримати її можна після надання ТЦК документів, що підтверджують підстави.

За професією під час воєнного стану кордон дозволяють перетинати:

військовим;

залізничникам, які працюють на міжнародних рейсах;

водіям, які здійснюють пасажирські перевезення;

водіям, які перевозять вантажі для потреб ЗСУ чи інших військових формувань;

морякам;

працівникам авіації;

дипломатам;

деяким чиновникам;

спортсменам, тренерам;

діячам культури;

заброньованим працівникам.

До того ж за межі України мають змогу виїхати чоловіки-студенти віком від 18 до 22 років. Однак це можливо, лише якщо юнак бере участь у програмі академічної мобільності від університету.

Варто зазначити, що 27 лютого Міністерства культури та стратегічних комунікацій призупинило видачу листів для виїзду артистів і журналістів за кордон. Причиною стали прогалини в законодавстві, внаслідок яких низка осіб, які отримали дозвіл Державної прикордонної служби на тимчасовий виїзд за кордон за сприяння МКСК, не повернулася до України у встановлений строк.

Того ж дня Кабінет Міністрів вніс зміни до правил перетину державного кордону для окремих категорій громадян України. Зокрема чоловіки, які перевозять медичні вантажі та гуманітарну допомогу тепер перетинатимуть кордон на загальних підставах.